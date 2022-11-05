2022/11/05 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاهد ’كارثية’ للمدينة المائية في النجف بعد حريق ’هائل’ دام لساعات (صور)

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