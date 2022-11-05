الصين تسجل قرابة 4 الاف إصابة جديدة بفايروس كورونا

2022/11/05 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، أن البلاد سجلت 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الرابع من نوفمبر من بينها 657 إصابة مصحوبة بأعراض و3180 بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق أعلى عدد من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في ستة أشهر بلغ 4045 إصابة من بينها 757 ظهرت عليها أعراض و3288 بدون أعراض.ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية أن العاصمة الصينية بكين سجلت 37 حالة مصحوبة بأعراض وخمس حالات بدون أعراض، مقارنة مع 32 حالة ظهرت عليها أعراض وست حالات بدون أعراض في اليوم السابق.وأفادت هيئة الصحة المحلية أن مدينة شنغهاي، المركز المالي للبلاد، لم تسجل أي إصابات مصحوبة بأعراض في حين رصدت خمس حالات بدون أعراض، وذلك مقابل حالة واحدة مصحوبة بأعراض وست حالات بدون أعراض في اليوم السابق.وسجلت شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب الصين، سبع إصابات جديدة بكوفيد-19، مقابل 12 في اليوم السابق.وحتى الرابع من نوفمبر سجل بر الصين الرئيسي 262966 إصابة بفيروس كورونا ظهرت عليها أعراض.

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