مصرع واصابة 4 اشخاص بحادث سير مروع قرب ناحية البغدادي في الانبار (صورة)

2022/11/05 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الانبار

افاد مراسل (بغداد اليوم)، السبت، بمصرع واصابة 4 اشخاص بحادث سير قرب ناحية البغدادي في محافظة الانبار.

وقال مراسلنا، إن شخصين لقيا حتفهما واصيب اثنين اخرين بحادث سير مروع في منطقة الدولاب قرب ناحية البغدادي على الطريق الرابط بين الرمادي والمنطقة الغربية في محافظة الأنبار.

واضاف، أن تم نقل المصابين وجثث المتوفين الى مستشفى هيت العام.

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