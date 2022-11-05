2022/11/05 | 09:41 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زراعة ذي قار تطلق حملة لمكافحة آفة " الفاروا " تصيب النحل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/05 | 09:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زراعة ذي قار تطلق حملة لمكافحة آفة " الفاروا " تصيب النحل) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زراعة ذي قار تطلق حملة لمكافحة آفة " الفاروا " تصيب النحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).