2022/11/05 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



انطلاق عملية أمنية مشتركة جنوب الموصل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. انطلاق عملية أمنية مشتركة جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. انطلاق عملية أمنية مشتركة جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).