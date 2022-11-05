2022/11/05 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف تقرير أن صادرات النفط الأميركية إلى أسيا سترتفع عند مستوى قياسي الشهر الجاري، مع اتساع الفارق بين خصومات الخام الأميركي وغيره من المؤشرات.وبحسب البيانات التي نقلتها رويترز، فإن الولايات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادرات النفط الأميركية إلى اسيا تتجه لتسجيل مستويات قياسية المركز الخبري الوطني.

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