2022/11/05 | 09:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصيف: راتب العامل الأجنبي يعادل رواتب 246 موظفاً عراقياً في الحقول النفطية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/05 | 09:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

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