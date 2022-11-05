الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 26 متهماً بينهم إرهابيين في 6 محافظات

2022/11/05 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

خلية الاعلام الامنيبعمليات استباقية ومعلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب ( أستخبارات وأمن ) قيادة عمليات البصرة وميسان وسامراء والفرقة العاشرة والسابعة والثامنة والسادسة عشر وبمشاركة استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في المحافظات ( البصرة وميسان ونينوى وسامراء والانبار وكركوك ) حيث اسفرت عن إلقاء القبض على ( 6 ) ارهابيين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ( 4 ارهاب ) في قضاء كركوك و الرمادي وبلد و القيارة و ( 20 ) متهماً بقضايا قانونية مختلفة في قضاء الكحلاء والزبير والرمادي والبصرةحيث تم تسليمهم ميدانياً و أصولياً الى جهات الطلب بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

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