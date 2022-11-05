2022/11/05 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية بدءاً من الثلاثاء.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ويتحول تدريجياً إلى غائم جزئي ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضافت أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً إلى غائم جزئي في عموم مناطق البلاد مع تساقط زخات مطر تكون رعدية ليلاً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ".

ولفتت الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما ممطراً ويتحول الى صحو، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً مع تساقط أمطار تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

وبينت أن "الطقس في يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، أما المنطقة الوسطى فسيكون الطقس فيها غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية احياناً ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية: امطار رعدية في العراق بدءاً من الثلاثاء المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية: امطار رعدية في العراق بدءاً من الثلاثاء المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).