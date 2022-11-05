عملية امنية للبحث عن تجار المخدرات والسلاح غير المرخص شرقي بغداد

2022/11/05 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بتنفيذ عملية تفتيش واسعة لملاحقة تجار المخدرات والسلاح غير المرخص شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية نفذت صباح اليوم، عملية تفتيش واسعة ضمن مقتربات منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد".

وأضاف أن "عملية التفتيش نفذت للبحث عن المطلوبين وتجار المخدرات والسلاح غير المرخص في العاصمة بغداد".

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