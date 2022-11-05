كهرباء الفرات الاوسط: 70% من المواطنين يمتنعون عن تسديد الاجور 

2022/11/05 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط، السبت، عن رفعها دعاوى قانونيَّة على أكثر من 2500 مواطن، بسبب امتناعهم عن تسديد أجــور الكهرباء، أغلبهم يشغلون مناصب في الحكومة، مشيرة الى أن َّ 70 % من مواطني الفرات الأوسط لا يسددون الأجور.وقال مدير عام الشركة جابر محمد الطائي في تصريح اوردته الصحيفة الرسمية إنه "بالرغم من زيــادة الطلب على الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط بشكل كبير جــداً، إلا أن َّ 70 % من المواطنين هناك يمتنعون عن تسديد أجور الكهرباء، الأمر الــذي اضطر الشركة إلــى رفــع دعــاوى قانونية على أكــثــر مــن 2500 مواطن غالبيتهم يشغلون مناصب حكومية أو يعدون من أصحاب رؤوس الأموال.إنتاج الطاقة الكهربائية". وأشــار إلــى أن "الانتاج الحالي وصل إلى 24 ألف ميغاواط، فيما تضاعفت سعة خطوط النقل ومحولات التوزيع لأكثر من 10 أضعاف"، مؤكداً أن "واقع الكهرباء شهد تحسناً واضحاً خلال الصيف المنصرم في المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط )بابل وكربلاء والديوانية والنجف". وكــشــف الــطــائــي عــن "وجـــود أكــثــر من ألف محولة عاطلة منذ العام 2020 ولا توجد إمكانيات لشراء محولات جديدة بسبب عدم إقرار الموازنة، إلا أن الشركة استطاعت بجهود ذاتية استيراد ألف محولة من شركات عالمية عن طريق الدفع بالآجل، مؤكداً النجاح بتنصيبها خلال ستة أشهر فقط، وما زال العمل جارياً على تنصيب محولات إضافية لحل مشكلات الاختناق".

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