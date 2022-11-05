ادعاء زوجات عمال توفوا بقطر ودعوات مقاطعة كأس العالم 2022.. وزير الخارجية يرد

2022/11/05 | 10:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على الدعوات التي ظهرت مؤخرا بمقاطعة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها بلاده.

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