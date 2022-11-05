2022/11/05 | 10:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني وجه محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي، اليوم السبت، بفتح تحقيق موسع وكبير بخصوص حادث المدينة المائية.وقال الوائلي في تصريح تابعه /المركز الخبري الوطني/: إن ” الحريق حصل في احد البلوكات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف تفتح تحقيقا موسعاً بحادث حريق المدينة المائية المركز الخبري الوطني.

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