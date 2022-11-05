2022/11/05 | 10:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طالبت النائبة عالية نصيف، اليوم السبت، رئيس الوزراء ووزير النفط بفتح تحقيق حول استلام العمال الأجانب العاملين في حقل الغراف النفطي رواتب أعلى بكثير من راتب العامل العراقي خلافاً للقوانين والتعليمات الحكومية. […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصيف: راتب العامل الأجنبي في الحقول النفطية يعادل رواتب 246 موظفاً عراقياً المركز الخبري الوطني.

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