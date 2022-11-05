احداث تشرين الثاني.. اجتماع أمني لمناقشة انتقال المسؤوليات بين الداخلية والدفاع

2022/11/05 | 11:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: السبت 5 تشرين الثاني 2022 اجتماع أمني لمناقشة انتقال المسؤوليات بين...

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اجتماع أمني لمناقشة انتقال المسؤوليات بين الداخلية والدفاع أولاً على المسلة.

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