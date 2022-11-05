اجتماع أمني رفيع يخص نقل المسؤولية داخل المدن إلى الداخلية

2022/11/05 | 11:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقدت قيادة العمليات المشتركة، السبت، اجتماعاّ برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بشأن نقل المسؤولية داخل المدن إلى الوزارة.وذكر بيان للوزارة، أنّ “الاجتماع عقد بحضور مستشار الأمن القومي ورئيس أركان الجيش ونائب المشتركة واللجنة المكلفة بانتقال المسؤلية إلى وزارة الداخلية”.

وأضاف، أنّ “المؤتمر يناقش انتقال المسؤولية من وزارة الدفاع إلى الداخلية داخل مراكز المدن”.

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