برئاسة الشمري.. اجتماع أمني لمناقشة انتقال المسؤولية من الدفاع الى الداخلية (صور)

2022/11/05 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنعقدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، اجتماعاً امنياً برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لمناقشة انتقال المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع الى الداخلية داخل مراكز المدن.

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