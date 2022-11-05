جمهور الكرة العراقي يستعد لمتابعة نسخة مميزة لمونديال قطر 2022

2022/11/05 | 11:25 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب جمهور الكرة في العراق بدء بطولة كأس العالم قطر 2022 لمشاهدة نسخة قال كثير من المتابعين إنهم باتوا على قناعة أنها ستكون مختلفة عن كل ما سبقها.

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