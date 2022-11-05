2022/11/05 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل إلقاء القبض على شخص بتهمة قتل شقيقه.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الحادثة وقعت الساعة الثانية من فجر اليوم حيث تبين بعد التحقيقات أن الشخص المقتول قتل على يد شقيقه بـ11 رصاصة بسبب خلاف اجتماعي".

واضاف ان "الشرطة تمكنت من القاء القبض على المتهم بعد خمس ساعات من التحقيق"، مشيرا الى " العثور على كميات من المواد المخدرة في حوزة الشخص المقتول".

وتابع عزيز بالقول انه "سيتم تسليم المتهم الى المحكمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أخ يقتل شقيقه بـ11 رصاصة في اربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أخ يقتل شقيقه بـ11 رصاصة في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).