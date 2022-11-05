المالية توعز بإطلاق تخصيصات تعويض المتضررين لأربع فئات

2022/11/05 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

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أوعزت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم السبت، إطلاق التخصيصات المالية الخاصة بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية واعمال الإرهاب والمفصولين السياسين ونقل الخدمات.وقال المكتب الاعلامي لوزيرة المالية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " وزيرة المالية اوعزت بإتمام الإجراءات الخاصة بإطلاق التخصيصات المالية الخاصة بتعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية واعمال الارهاب ، اضافة الى التخصيص المالي لشريحة المفصولين السياسيين ونقل الخدمات".

وأضاف البيان أن "سامي أكدت على ضرورة الاسراع بإستكمال الإجراءات المتعلقة بهذة الفئات، ومنها التخصيصات التعويضية التي تأتي بموجب قانون رقم 20 لسنة 2009 الذي شرعه مجلس النواب العراقي، وإشراف الامانة العامة لمجلس الوزراء عبر اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية"، مشددةً على ان "الوزارة مستمرة بإجراءاتها لحسم جميع معاملات الفئات المشار اليها".

وأكدت الوزارة بحسب البيان "التزامها تنفيذ كافة القرارات والتشريعات وفق الضوابط والتعليمات النافذة، وانها لا تدخر جهدا لإرساء حقوق مختلف الشرائح والفئات من المجتمع العراقي، عملا بمبادئ الشفافية والمساواة التي تنتهجها الوزارة".

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