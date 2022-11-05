اجتماع أمني لمناقشة انتقال المسؤولية من الدفاع الى الداخلية

2022/11/05 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة نقل مسؤولية الملف الامني من وزارة الدفاع الى الداخلية.

وذكر بيان للداخلية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "برئاسة وزير الداخلية عبد الامير الشمري، عقدت العمليات المشتركة عقدت اجتماعاً امنياً لمناقشة انتقال المسؤلية من الدفاع للداخلية".واضاف، أنه "الاجتماع عقد بحضور السيد مستشار الامن القومي والسيد رئيس اركان الجيش ونائب العمليات المشتركة ورئيس اركان المشتركة وعدد من القادة الامنيين".

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