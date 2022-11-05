منها عربية.. قائمة الدول الأسوأ بسجلات محاكمة قتل الصحفيين لعام 2022

2022/11/05 | 11:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لمؤشر "الإفلات من العقاب" لعام 2022، الصادر عن لجنة حماية الصحفيين، تواصل الغالبية العظمى من قتلة الصحفيين بالإفلات من العقاب.ويسلط المؤشر الضوء على الدول التي يرتكب بها جرائم ضد الصحفيين ولا يتم مقاضاة مرتكبي الجرائم.

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