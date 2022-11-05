العراق وروسيا يحضران لتوقيع اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية

2022/11/05 | 11:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن المستشار الاقتصادي للسفارة الروسية بالعراق إيليا لوبوف، السبت، أن موسكو وبغداد تقومان بتحضير الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة حول التعاون في مجال الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية.وقال لوبوف في تصريح اوردته قناة "ار تي" الروسية ، إنه "يجري التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين الدولتين في مجال الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية غير المتعلق بالطاقة".وأشار إلى أن الطرفين يدرسان أيضا التعاون في مجال التعليم بما في ذلك على شكل قبول الطلاب العراقيين للدراسة في الجامعات الروسية المتخصصة.ووفقا له يبدي الجانب العراقي الاهتمام بشكل تقليدي بالطاقة النووية الروسية، واستأنف الطرفان عملية التفاوض لإقامة شراكة في هذا المجال، في إطار الاتفاقية الموقعة عام 1975 بشأن التعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية.وأضاف المستشار: "تنظر مؤسسة روس أتوم والوكالة العراقية للرقابة على المواد المشعة، في إمكانية تنفيذ مشاريع صغيرة في مجال مفاعلات البحوث منخفضة الطاقة.



وكذلك يدرس الطرفان إمكانية التعاون في استخدام التكنولوجيات النووية في مجالات لا تتعلق بالطاقة، مثل الطب والزراعة وتحلية المياه.

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