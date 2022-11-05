2022/11/05 | 11:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KD8P1hU8om4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل هناك تظاهرات صدرية أو شعبية في المسقبل القريب.. مراسلنا في بغداد يوضح) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل هناك تظاهرات صدرية أو شعبية في المسقبل القريب.. مراسلنا في بغداد يوضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).