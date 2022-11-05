الموارد تؤكد إيصال المياه الى قضاء الإصلاح بذي قار

2022/11/05 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، إيصال المياه الى قضاء الإصلاح في محافظة ذي قار، فيما أشارت إلى أسباب انقطاع المياه عن القضاء. وذكر بيان للوزارة، تلقته /المركز الخبري الوطني/، أنه “استناداً […]

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