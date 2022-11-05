لجنة الأمن والدفاع النيابية: قانون الخدمة الالزامية وهو من أولويات عملنا

2022/11/05 | 11:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية بشأن مقررات قانون الخدمة الالزامية، مؤشرة وجود نقص في عدد المعسكرات في البلاد.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر وتوت ان “البرلمان ماض في تشريع قانون الخدمة الالزامية، وهو من أولويات عمل لجنة الامن … Readmore

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