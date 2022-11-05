بايدن: ماسك اشترى منصة للتواصل الاجتماعي “تويتر” تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم

2022/11/05 | 11:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق الرئيس الأميركي جو بايدن على استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة “تويتر” قائلا إن الأخير اشترى منصة للتواصل الاجتماعي تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم.وأضاف بايدن: “ما يقلقنا الآن جميعا هو قيام إيلون ماسك بشراء أداة ترسل وتنشر الأكاذيب … Readmore

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