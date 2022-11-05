2022/11/05 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

اتهم عضو لجنة العلاقات بحزب العمال الكردستاني كاوة شيخ موس، اليوم السبت، تركيا بدعم عناصر داعش ومحاولة إدخالهم إلى الأراضي العراقية.

وقال شيخ موس لـ (بغداد اليوم)، إن "كبار قادة داعش يتخذون من الأراضي التركية مقرا لهم، وهم من يدعمون مخططات داعش في الفترة الأخيرة عبر افراغ الحدود العراقية من جهة سوريا لكي يتمكنوا من الدخول الى محافظة نينوى".

وأضاف أن "أنقرة لها مخطط لنشر عناصر داعش وإدخالهم من الأراضي السورية التي يسيطرون عليها وإحداث الفوضى في محافظتي نينوى وكركوك وباقي المدن لتحقيق حلمها في احتلال نينوى".

وتتواجد القوات التركية في مناطق شمال العراق في منطقة بعشيقة شمال الموصل منذ سنة 2015، وتقول أنقرة إن هذه القوات موجودة لتدريب قوات البيشمركة الكردية، بينما تعتبره بغداد أن هذا اعتداء صارخ على سيادة العراق من قبل تركيا، حيث تشير معلومات إلى وجود 120-150 جندي تركي في الشمال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’ولاية الموصل’ والحلم التركي بعد قرن من الزمان.. داعش والأداة التركية في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’ولاية الموصل’ والحلم التركي بعد قرن من الزمان.. داعش والأداة التركية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).