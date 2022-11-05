التجارة تعلن اطلاق قطع وتجهيز الوجبة العاشرة من السلة الغذائية

2022/11/05 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير التجارة، اثير داود الغريري، اليوم السبت، عن اطلاق قطع و تجهيز الوجبة العاشرة من مفردات السلة الغذائية لعام 2022 واعتبارا من يوم غد الاحد الموافق 6 تشرين الثاني.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية انهت استعداداتها الفنية والادارية لاستلام المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها والتي ستوزع على جميع المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية و حسب الخطة التسويقية للتجهيز التي اعدتها الشركة وبدءا من المناطق الاكثر فقرا وتتبعها بقية المناطق".

ودعا بيان الوزارة وكلاء المواد الغذائية الى "مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لغرض قطع حصص المواطنين وحسب جداول القطع".

من جانبها، اكدت مدير عام شركة المواد الغذائية، لمى هاشم الموسوي، "استمرار ملاكات شركتها في كافة المواقع ببغداد والمحافظات عملهم وخلال ايام العطل الرسمية".

واضافت، أن "ذلك استعداد لبدء تجهيز مواد السلة الغذائية وتوزيعها على المواطنين بدفعة واحدة وبنفس الوقت بدون تأخير او نقص في اي مادة" .

واشارت الموسوي، الى أن "شركتها مستمرة ببيع مادة الطحين علامة ( داس ) وحليب ( دوفيلاك) الفرنسي بطريقة البيع المباشر للمواطنين وباسعار تنافسية من خلال مراكز البيع في بغداد والمحافظات بالتزامن مع بدء عملية القطع".

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