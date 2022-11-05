وزير النقل يصل البصرة ويبدأ أولى جولاته في ميناء الفاو الكبير

2022/11/05 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرةوصل وزير النقل والمواصلات رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت، إلى ميناء الفاو الكبير وهي اول زيارة له بعد تسلمه المنصب منذ اسبوع.وقال مراسل ( بغداد اليوم )، إن "الوزير بدأ بأجتماعات مغلقة مع مدراء شركات وزارته بالبصرة إضافة إلى مسؤولين اخرين فضلا عن المسؤولين الكوريين".

وبين أن "الوزير اكد خلال اجتماعاته على أهمية ميناء الفاو اقتصاديا وانعكاسته على تنمية اقتصاد العراق من جميع النواحي وعدم بقاء اقتصاد العراق ريعيا".

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