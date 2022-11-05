ما سرّ حلوى

2022/11/05 | 12:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنها لا تشبه طعامك التقليدي في تكساس، لكن بفضل المهاجرين التشيك، يحتل الـ"كولاتش" مكانة خاصة في قلوب عشاق الطعام في تكساس

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