2022/11/05 | 12:45 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معلومات صادمة | الكشف عن موازنة 2023.. لا تعيين للعقود ولا علاوات! | نشرة اخبار المنتصف 2022/11/5) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4guzEL5qM2U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معلومات صادمة | الكشف عن موازنة 2023.. لا تعيين للعقود ولا علاوات! | نشرة اخبار المنتصف 2022/11/5) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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