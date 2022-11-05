2022/11/05 | 12:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت جمعية البلطيق، التي تضم ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، عزمها على “عزل روسيا عن المجتمع الأوروبي”.وجاء في نص القرار الذي تم تبنيه في نهاية الدورة الحادية والأربعين للجمعية: “تؤكد جمعية البلطيق على الحاجة الكبيرة لوحدة دول البلطيق فيما يتعلق بدعم أوكرانيا، وعزل روسيا الاتحادية عن المجتمع الأوروبي”.وتشير الوثيقة كذلك إلى الحاجة إلى […]

ظهرت المقالة “جمعية البلطيق” تعلن عزمها على عزل روسيا عن أوروبا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“جمعية البلطيق” تعلن عزمها على عزل روسيا عن أوروبا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“جمعية البلطيق” تعلن عزمها على عزل روسيا عن أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).