انطلاق عملية استباقية في ديالى

2022/11/05 | 12:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت قوة مشتركة من اللوائين 23 و62 في قيادة عمليات ديالى في الحشد الشعبي، اليوم السبت، عملية استباقية ضمن قاطع ديالى.

وقال قائد عمليات ديالى طالب الموسوي في بيان ان “قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي باشرت، صباح اليوم، بعملية مباغتة للعدو استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال المراقبة الالكترونية بالهجوم على منطقة عين ليلى القديمة والتي تعتبر ملاذا آمنا للإرهابيين من محورين أساسيين محور شمالي يقوده اللواء الثالث والعشرون للحشد الشعبي ومحور جنوبي يقوده اللواء 62 للحشد”.

وأضاف ان “العملية تهدف لعدم إعطاء داعش الفرصة في تنظيم فلوله او استغلال أي ثغرة”.

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