2022/11/05 | 12:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ردت وزارة الخارجية القطرية على الدعوات الأخيرة لمقاطعة كأس العالم، مؤكدة أن هذه الدعوات “ليست منطقية”، وأن “هناك الكثير من النفاق في هذه الهجمات”.ودافع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن تنظيم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطر ترد على دعوات مقاطعة كأس العالم 2022 المركز الخبري الوطني.

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