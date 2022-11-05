2022/11/05 | 12:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: اوعزت وزيرة المالية طيف سامي، السبت، 5 تشرين الثاني، 2022، إتمام...

ظهرت المقالة المالية تطلق تخصيصات المتضررين والمفصولين ونقل الخدمات أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تطلق تخصيصات المتضررين والمفصولين ونقل الخدمات) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تطلق تخصيصات المتضررين والمفصولين ونقل الخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).