احداث تشرين الثاني.. الحشد الشعبي ينفذ عملية استباقية ضمن قاطع ديالى

2022/11/05 | 12:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: السبت 5 تشرين الثاني 2022 الحشد الشعبي ينفذ عملية استباقية ضمن...

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الحشد الشعبي ينفذ عملية استباقية ضمن قاطع ديالى أولاً على المسلة.

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