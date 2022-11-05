بينهم أطفال ونساء.. 16 ألف مهاجر تونسي وصلوا السواحل الإيطالية

2022/11/05 | 12:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي) أن عدد التونسيين الواصلين الى السواحل الإيطالية بطريقة غير نظامية، بلغ 16 ألفا و250 مهاجر، منذ مطلع السنة الجارية وإلى حدود 26 أكتوبر الماضي.

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