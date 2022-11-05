2022/11/05 | 13:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ميسوبوتاميا| الكابتن ليث حسين بصمة إبداع ومسيرة ملؤها النجاح

منذ أسبوع واحد

ميسوبوتاميا | دور الفن في نشر الوعي وتهذيب النفوس

17 سبتمبر,2022

ميسوبوتاميا | الموسيقى وتهذيب النفوس

10 سبتمبر,2022

ميسوبوتاميا| واقع الفن التشكيلي في عصر التطور التكنولوجي

3 سبتمبر,2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسوبوتاميا| الإعلامية سهام مصطفى مسيرة حافلة بالنجاح) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسوبوتاميا| الإعلامية سهام مصطفى مسيرة حافلة بالنجاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).