2022/11/05 | 13:08 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بايدن يتعهد بتحرير إيران قريبا..
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمة الإلزامية للواجهة| الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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