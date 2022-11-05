2022/11/05 | 13:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: trPrFNI6ooY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فاطمة سليم من محافظة الديوانية صاحبة مشروع ترفيهي للأطفال) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فاطمة سليم من محافظة الديوانية صاحبة مشروع ترفيهي للأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).