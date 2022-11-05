2022/11/05 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدّت مجلة “بيبول” يوم أمس الجمعة انتهاء العلاقة التي جمعت بين الممثل الأميركي جوني ديب، ومحاميّته، جويل ريتش، التي مثّلته في الدعوى التي أقامها ضد صحيفة “الصن” البريطانية.وبحسب صحيفة “الدايلي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جوني ديب ينفصل عن حبيبته المحاميّة المركز الخبري الوطني.

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