2022/11/05 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..



الاتصالات تحقق بقضية تحويل ودائع مواطنين لمصارف أهلية المركز الخبري الوطني.

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