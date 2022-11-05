غدا الاحد .. اطلاق قطع وتجهيز الدفعة العاشرة من السلة الغذائية

2022/11/05 | 13:25 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت وزارة التجارة عن اطلاق قطع و تجهيز الدفعة العاشرة من مفردات السلة الغذائية للعام 2022 ، اعتبارا من يوم غد الاحد الموافق السادس من شهر تشرين الثاني الجاري .

ودعت الوزارة وكلاء المواد الغذائية لمراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لغرض قطع حصص المواطنين حسب جداول القطع .

واهابت بالمواطنين الابلاغ عن المخالفــات عبر الخطــوط الساخنـة المعلنة او عبــر موقـع الفيس بوك الرسمـي للوزارة او التقديم عبـر رابط خدمة ((راقبني )) الالكترونية.

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