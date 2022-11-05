الأمين العام للأمم المتحدة يتعهد بالتعاون مع القيادة العراقية الجديدة

2022/11/05 | 13:25 - المصدر: وكالة خبر

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تعهد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم السبت، بمواصلة التزامه الشخصي في التعاون مع الحكومة العراقية والقيادة الجديدة، فيما أشار إلى أن الإسراع بتشكيل حكومة فاعلة وذات صلاحيات كاملة سيكون ضرورياً لبناء مستقبل أفضل للشعب، بما في ذلك النساء والشباب.

جاء ذلك، في رسالة تهنئة، بعثها غوتيريش، إلى الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، بمناسبة انتخابه، وفق بيان أورده المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية.

وعبر غوتيريش، عن ثقته بالرئيس رشيد، بالقول إن “خبرتكم وقيادتكم سيكون لهما دور حاسم في بناء دولة ديمقراطية فيدرالية موحدة وبما يخدم مصالح الشعب العراقي”.

وأشار الأمين العام، إلى أن “الإسراع بتشكيل حكومة فاعلة وذات صلاحيات كاملة وقادرة على الاستجابة للمطالب المشروعة، من خلال إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سيكون ضرورياً لبناء مستقبل أفضل للشعب العراقي بمن في ذلك النساء والشباب”.

وأكد غوتيريش، أن “العراق، بوصفه من الدول المؤسسة للأمم المتحدة له تعاون مثمر وطويل الأمد مع منظمة الأمم المتحدة”، مردفاً بالقول: “أؤكد لكم من جديد التزامي الشخصي بمواصلة التعاون مع حكومة العراق ومع فخامتكم”.

وختم الأمين العام، رسالته بالقول: “يمكنكم أن تعولوا على استمرار الدعم الثابت المقدم من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق (يونامي)، وفقاً للولاية التي أناطها بها مجلس الأمن”.

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