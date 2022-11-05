التجارة تعلن إطلاق الوجبة العاشرة من السلة الغذائية

2022/11/05 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن اطلاق الوجبة العاشرة من مفردات السلة الغذائية ، فيما أشارت إلى ان التوزيع سيكون في المناطق الاكثر فقرا وتتبعها بقية المناطق.وذكر بيان للوزارة أن "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية انهت استعداداتها الفنية والادارية لاستلام المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها والتي ستوزع على جميع المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية، وحسب الخطة التسويقية للتجهيز التي تبدأ من المناطق الاكثر فقرا وتتبعها بقية المناطق".ودعا البيان "وكلاء المواد الغذائية لمراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لغرض قطع حصص المواطنين وحسب جداول القطع". من جانبها، أكدت مدير عام شركة المواد الغذائية، لمى هاشم الموسوي، أن"ملاكات شركتها في جميع المواقع ببغداد والمحافظات مستمرين في عملهم وخلال ايام العطل الرسمية استعداداً لبدء تجهيز مواد السلة الغذائية وتوزيعها على المواطنين بدفعة واحدة وبنفس الوقت بدون تأخير او نقص في اي مادة ".وأشارت إلى، أن "الشركة مستمرة ببيع مادة الطحين علامة (داس ) وحليب ( دوفيلاك) الفرنسي بطريقة البيع المباشر للمواطنين وباسعار تنافسية من خلال مراكز البيع في بغداد والمحافظات بالتزامن مع بدء عملية القطع".

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