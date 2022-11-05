كيف سيؤثر تقرير الوظائف الأمريكية على قرارات الاحتياطي الفيدرالي وماذا يعني بالنسبة للتضخم؟

2022/11/05 | 13:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر سوق العمل الأمريكي علامات على التباطؤ، حيث أعلنت وزارة العمل يوم الجمعة عن تباطؤ وتيرة التوظيف وارتفاع معدلات البطالة.

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