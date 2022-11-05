2022/11/05 | 13:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقيم صباح اليوم السبت في قاعة المؤتمرات بمقر اللجنة الأولمبية المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي لاتحاد الشراع والألعاب المائية بإشراف أولمبي ووزاري.

وجددت الهيئة العامة ثقتها برئيس الاتحاد، تحسين علي لدورة انتخابية جديدة إذ حصل على واحد وعشرين صوتاً من أصل أربعة وعشرين مصوتاً.

كما فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد السيد باسم أحمد فيما فاز بمنصب العضوية كل من محمد عباس وجمال علي والحسن هادي وسجى عادل عنيد.

وحضر المؤتمر الانتخابي عضوا المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية حسين العميدي وهيردة رؤوف والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبدالحميد والأمين المالي للجنة الأولمبية أحمد صبري ومدير القسم القانوني علي البدري ومعاونه ليث خضر وممثل وزارة الشباب والرياضة بسام علي وادي معاون مسؤول قسم الاتحادات في الوزارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الشراع يجدد ثقته برئيسه تحسين علي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الشراع يجدد ثقته برئيسه تحسين علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).