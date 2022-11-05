تهريب النفط عمل إرهابي ودعوات الى فضح المتورطين بالأسماء بعيدا عن الصفقات

2022/11/05 | 14:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: حدد الخبير القانوني علي التميمي، 2022-11-05 العقوبة التي نص عليها قانون...

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