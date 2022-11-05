2022/11/05 | 14:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G3R5fBvaD08

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مو كل أصدقائك تمشي وياك ... الطرب والفن الأصيل | الفنان نزار كاظم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مو كل أصدقائك تمشي وياك ... الطرب والفن الأصيل | الفنان نزار كاظم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).